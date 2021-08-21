КИЕВ. 21 августа. УНН. Титулованный французский форвард Карим Бензема продолжит выступления в "Реале" - футболист заключил новое соглашение с командой, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Реал" продлил контракт с ведущим нападающим мира.

Детали

Стороны подписали новое соглашение, которое будет рассчитано до 30 июня 2023 года. Финансовые детали сделки не уточняются.

В прошлом сезоне 33-летний француз провел за мадридский клуб 46 матчей во всех турнирах, в которых он забил 30 голов и отдал девять результативных передач.

В общем опальный форвард выиграл с “Реалом” уже 19 трофеев и трижды признавался футболистом года во Франции.

Напомним

Конкурент Лунина продлил соглашение с “Реалом”.