Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 0,0000  EUR: 31,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
26490

"Реал" продлил контракт с ведущим нападающим мира

"Реал" продлил контракт с ведущим нападающим мира

КИЕВ. 21 августа. УНН. Титулованный французский форвард Карим Бензема продолжит выступления в "Реале" - футболист заключил новое соглашение с командой, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Реал" продлил контракт с ведущим нападающим мира.

Детали

Стороны подписали новое соглашение, которое будет рассчитано до 30 июня 2023 года. Финансовые детали сделки не уточняются.

В прошлом сезоне 33-летний француз провел за мадридский клуб 46 матчей во всех турнирах, в которых он забил 30 голов и отдал девять результативных передач.

В общем опальный форвард выиграл с “Реалом” уже 19 трофеев и трижды признавался футболистом года во Франции.

Напомним

Конкурент Лунина продлил соглашение с “Реалом”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.