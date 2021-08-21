21 августа отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня, 21 августа, в мире отмечают Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, а верующие чтят память святителя Эмилиана, епископа Кизических, пишет УНН.

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

Террористические акты и другая террористическая деятельность появились глобальным и национальным бедствием. Широкомасштабные теракты в США, Испании, Великобритании, России и в Украине показывают, что терроризм стал всемирной проблемой.

Статистика жертв террористических актов растет из года в год. Меняются исполнители, названия преступных группировок, но цель этого общественно опасного деяния остается неизменной. Нарушения общественной безопасности, устрашения населения, совершение действий, создающих опасность для жизни и здоровья человека, влияние на принятие решений или совершения действий органами государственной власти, привлечение внимания общественности к определенным политическим или религиозных взглядов — это неисчерпаемый перечень целей террориста.

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A / RES / 72/165) в декабре 2017 года. Этот день призван почтить память всех погибших в результате терактов как в Европе, так и во всем мире, а также поддержать тех, кто потерял своих близких, родных, знакомых, живущих в обществе с тяжелыми психическими и физическими травмами — последствиями трагических событий. Жертвы терактов не всегда могут справиться с последствиями терроризма и наладить свою дальнейшую жизнь. Поддержка жертв терроризма и защиту их прав — главная обязанность государств.

Религиозные праздники

Сегодня верующие почитают память святого Емилиана, исповедника, епископа Кизических. Этот святой жил в IХ веке при императоре-иконоборца Льва-Армянина. То тот позвал всех епископов во дворец и начал “настоятельно предлагать” отказаться от почитания святых икон. Многие из священнослужителей лишь молча склонил головы перед правителем, только Емилиан заметил, что подобные вопросы решаются исключительно духовными лицами в стенах Церкви, а не светской властью в императорском дворце, и императору не стоит вмешиваться в дела Церкви. Подобная ремарка не понравилась императору и епископа отправили в ссылку, где он и умер.

В субботу, 21 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Герман, Григорий, Емельян, Леонид, Мирон, Николай, Федор.