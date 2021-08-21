В Конгресс США внесли проект резолюции об объявлении импичмента Байдену
КИЕВ. 21 августа. УНН. Член палаты представителей Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин направила три резолюции об импичменте против президента США Джо Байдена. Об этом она сама сообщила в Twitter, передает УНН.
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“Сегодня я представила три резолюции об импичменте против Джо Байдена за невыполнение им своих обязанностей в Афганистане, нарушения им иммиграционного законодательства, что вызвало кризис национальной безопасности на нашей южной границе, и его узурпацию власти в Конгрессе, игнорируя Верховный суд США”, — написала Грин.
Соединенные Штаты выводят войска из Афганистана
14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.
По данным Белого дома, с конца июля, по состоянию на вечер четверга, американские военные вывезли из Афганистана 12 тысяч человек.
В администрации Байдена отмечают, что в Кабуле сейчас находится 5200 американских военнослужащих, а аэропорт “безопасный и открытый”.
Установление власти “Талибана”
Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. 16 августа в аэропорту наблюдался хаос из-за толпы желающих покинуть страну. В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже восстановилась.
После захвата власти талибами, Байден обратился к американскому народу по захвату Афганистана. Впрочем, республиканцы в Конгрессе США подвергли критике решение Белого дома.