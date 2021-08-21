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Уже более суток на Донбассе без обстрелов - штаб ООС

Уже более суток на Донбассе без обстрелов - штаб ООС

КИЕВ. 21 августа. УНН. За прошедшие сутки, 20 августа и по состоянию на 7 часов утра 21 августа, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, передает УНН.

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"Украинская воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - отчитались военные.

Напомним

За 19 августа боевики девять раз нарушили "режим тишины". Тогда погиб один военный ВСУ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, ВСУ, ООС
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