Германия: авиабаза Рамштайн станет основным центром приема афганцев
КИЕВ. 21 августа. УНН. США выразили благодарность Германии и другим своим союзникам по НАТО за поддержку в эвакуации людей из Афганистана. В частности, американский генерал-майор Уильям Тейлор сообщил, что авиабаза ВВС США Рамштайн в Германии станет первичным центром временного приема беженцев из Афганистана, передало в пятницу, 20 августа, DW, информирует УНН.
Детали
Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что первые рейсы уже прибыли на базу. Он предусматривает, что в ближайшее время в мире появятся и другие центры приема людей из Афганистана. Так, 20 августа США были вынуждены временно приостановить эвакуацию, поскольку Катар заявил, что больше не может принять в себя беженцев. Через несколько часов полеты возобновились.
Кроме Германии, госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил Данию, Италию, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турцию, ОАЭ, Великобританию и Узбекистан за обязательства помочь эвакуированным из Афганистана. “Мы очень ценим их поддержку и гордимся тем, что работаем с этими странами над совместной помощью афганскому народу”, — заявил Блинкен.
Напомним
Ранее в НАТО предупредили радикальное исламистское движение “Талибан” от попыток помешать эвакуации из Афганистана.
США хотят завершить эвакуацию до 31 августа, сообщил в свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Впрочем, по его словам, некоторые страны-члены Альянса ставят вопрос о продлении этого срока, чтобы вывезти из Афганистана больше людей. Ранее Байден заявил, что американские военные, которые обеспечивают эвакуацию, могут остаться в аэропорту Кабула и дольше.
Установление власти талибов
“Талибан” заявил оустановления контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.