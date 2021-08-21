Германия: авиабаза Рамштайн станет основным центром приема афганцев

КИЕВ. 21 августа. УНН. США выразили благодарность Германии и другим своим союзникам по НАТО за поддержку в эвакуации людей из Афганистана. В частности, американский генерал-майор Уильям Тейлор сообщил, что авиабаза ВВС США Рамштайн в Германии станет первичным центром временного приема беженцев из Афганистана, передало в пятницу, 20 августа, DW, информирует УНН.

Детали

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что первые рейсы уже прибыли на базу. Он предусматривает, что в ближайшее время в мире появятся и другие центры приема людей из Афганистана. Так, 20 августа США были вынуждены временно приостановить эвакуацию, поскольку Катар заявил, что больше не может принять в себя беженцев. Через несколько часов полеты возобновились.

Кроме Германии, госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил Данию, Италию, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турцию, ОАЭ, Великобританию и Узбекистан за обязательства помочь эвакуированным из Афганистана. “Мы очень ценим их поддержку и гордимся тем, что работаем с этими странами над совместной помощью афганскому народу”, — заявил Блинкен.

Напомним

Ранее в НАТО предупредили радикальное исламистское движение “Талибан” от попыток помешать эвакуации из Афганистана.