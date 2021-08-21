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Более ста человек, задействованных в проведении Паралимпиады, заразились коронавирусом

Более ста человек, задействованных в проведении Паралимпиады, заразились коронавирусом

КИЕВ. 21 августа. УНН. Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио, которые начнутся 24 августа, суммарно обнаружили 101 случай заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении соревнований. Об этом сообщается в отчете, опубликованном в субботу на сайте "Токио-2020", передает УНН.

Детали

Организаторы начали вести статистику заражений 12 августа. Наибольшее количество заражений (67 случаев) было выявлено среди работников, нанятых для организации Игр. Максимум суточного показателя было достигнуто 18 августа, когда организаторы обнаружили 18 случаев заражения.

Ситуация с COVID в Японии

В Японии последние недели регулярно обновляется суточный максимум заражений коронавирусом, в последний раз соответствующий антирекорд был зафиксирован 20 августа — 25 876 ​​случаев. Для сдерживания распространения инфекции японское правительство продолжил до 12 сентября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио и еще пяти префектурах. Кроме этого, действие режима было дополнительно расширен на семь префектур.

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований прошли без зрителей. Паралимпийские игры в японской столице пройдут с 24 августа по 5 сентября, на них также не допустят болельщиков.

Источник: УНН
Теги: Япония, Олимпиада, паралимпийцы, Коронавирус
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