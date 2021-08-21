В Украине уже 2,273 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 732

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,273 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 августа, - 1,7 тысячи, рост против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 616 человек, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

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“За сутки 20 августа 2021 в Украине зафиксировано 1732 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 104, медработников — 32)”, — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

— госпитализировано — 616 человек;

— летальных случаев — 38;

— выздоровели — 763 человека.

За сутки протестировано:

— методом ПЦР — 27444 лица,

— методом ИФА — 8462 лица,

— экспресс-тестами — 20019 человек.

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 2 273 558 человек;

— выздоровели — 2 200 763 лица;

— летальных случаев — 53 432;

— проведения ПЦР-тестов — 11 800 769.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.

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