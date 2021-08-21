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Полностью вакцинировались от COVID-19 более 3 млн украинцев - Минздрав

Полностью вакцинировались от COVID-19 более 3 млн украинцев - Минздрав

КИЕВ. 21 августа. УНН. С начала прививочной кампании привито 5 032 722 человека, из них получили одну дозу - 5 032 720 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 066 426 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 099 146 прививок, передает УНН со ссылкой на данные Минздрав.

Цитата

“Более 5 млн украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19! 147118 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 20 августа 2021. Одну дозу получили 60 970 человек полностью иммунизированы — 86 148 человек”, — говорится в сообщении.

В течение суток работали:

— 957 мобильных бригад,
— 2732 пункта прививки;
— 329 центров вакцинации.

Добавим

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививка проводится четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer / BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

По данным Минздрава, по состоянию на 5 августа 2021 Украина уже получила почти 12 млн доз вакцин от коронавируса.

Источник: УНН
Теги: вакцина, Коронавирус
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