Полностью вакцинировались от COVID-19 более 3 млн украинцев - Минздрав

КИЕВ. 21 августа. УНН. С начала прививочной кампании привито 5 032 722 человека, из них получили одну дозу - 5 032 720 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 066 426 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 099 146 прививок, передает УНН со ссылкой на данные Минздрав.

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“Более 5 млн украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19! 147118 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 20 августа 2021. Одну дозу получили 60 970 человек полностью иммунизированы — 86 148 человек”, — говорится в сообщении.

В течение суток работали:

— 957 мобильных бригад,

— 2732 пункта прививки;

— 329 центров вакцинации.