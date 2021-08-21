Индия одобрила первую в мире ДНК-вакцину против Covid-19

КИЕВ. 21 августа. УНН. Индийский регулятор лекарственных средств одобрило первую в мире ДНК-вакцину против Covid-19 для экстренного применения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Би-би-си.

Три дозы ДНК-вакцины

Вакцина ZyCoV-D, состоит из трех доз, предотвратила симптоматическое заболевание у 66% вакцинированных, в соответствии с промежуточным исследования, проведенного производителем вакцины Cadila Healthcare.

Компания планирует ежегодно производить до 120 млн доз второй индийской вакцины собственного производства.

Детали

Предыдущие ДНК-вакцины хорошо зарекомендовали себя на животных, но не на людях.

Компания Cadila Healthcare заявила, что она провела крупнейшее на сегодняшний день клиническое исследование вакцины в Индии, в котором приняли участие 28 тысяч добровольцев.

Компания также заявила, что это первый случай, когда вакцина Covid-19 была протестирована на молодых людях в Индии — 1000 человек, принадлежащих к возрастной группе 12-18 лет. Вакцина была признана “безопасной и хорошо переносится” в этой возрастной группе.

Ключевая третья фаза клинических испытаний была проведена на пике смертоносной второй волны вируса. Производитель вакцины считает, что это подтвердило “эффективность вакцины против мутантных штаммов”, особенно высокоинфекционная варианты Delta.

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“Я очень рад этой вакцине, потому что она имеет большой потенциал. Если эта вакцина сработает, то будущее вакцинации станет логистически более простым”, — сказал профессор Шахид Джамиль, известный вирусолог.

Вакцинация в Индии

На сегодняшний день Индия ввела более 570 млн доз трех ранее одобренных вакцин — Covishield, Covaxin и Sputnik V.

Около 13% взрослых были полностью привиты, а 47% сделали хотя бы одну прививку с начала кампании в январе.

Напомним

В Израиле начали вводить бустерные дозы вакцины против COVID-19 людям старше 40 лет.