США введут санкции против суда и двух физлиц связанных с "Северным потоком 2"

КИЕВ. 21 августа. УНН. Соединенные Штаты введут санкции в отношении одного российского судна и двух российских лиц, задействованных в строительстве газопровода “Северный поток-2”. Соответствующий указ опубликован на сайте Госдепа США, передает УНН.

Детали

Этот шаг произошел после того, как президент США Джо Байден в пятницу отдельно издал распоряжение, позволяющее вводить санкции в отношении некоторых трубопроводов для экспорта российских энергоносителей.

Цитата

“Государственный департамент представил в Конгресс отчет... В отчете перечислены одно российское судно и два российских лица, участвующие в строительстве трубопровода „Северный поток — 2“. Лица, указанные в отчете, будут подвергнуты санкциям в соответствии с PEESA. Кроме того, судно, указанное в отчете, а также еще одно российское судно, участвующее в проекте, будут идентифицированы как заблокированая собственность одного из перечисленных лиц”, — говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что “администрация Байдена наложила санкции на 7 человек и определила 16 их судов как заблокированную собственность” из-за причастности к строительству “Северного потоку — 2”.

Госдеп напомнил, что несмотря на то, что США продолжают выступать против трубопровода “Северный поток — 2”, в том числе с помощью санкций, там “продолжают сотрудничать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, связанные с трубопроводом, для Украины, НАТО и ЕС, и дать отпор вредной деятельности России, в том числе в энергетической сфере”.

Между тем, как сообщал вчера УНН, под санкции попали российские компании “Нобилити” и “Константа”, а также суда “Иван Сидоренко” и “Остап Шеремета”.

Справка

Проект “Северный поток — 2” — это два газопровода длиной более 1 200 километров каждый, которые планируют протянуть из России в Германию по дну Балтийского моря. Основатель компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG — российский “Газпром”.

Дополнение

20 августа президент России Владимир Путин заявил, что до завершения строительства “Северного потока — 2” осталось 15 километров.

В ходе визита канцлера Ангелы Меркель в Вашингтон, США и Германия 21 июля достигли договоренности о дальнейшей политике по отношению к “Северному потоку — 2”. США отказались от новых санкций в обмен на гарантии Германии обеспечить энергобезопасность европейского рынка и продолжение транзита газа через Украину после 2024 года, когда закончится нынешняя сделка между Москвой и Киевом.

В частности, Германия обязалась использовать свое влияние на Россию, чтобы продолжить российско-украинский контракт на транзит газа сроком на десять лет. Также Берлин пообещал принять меры, если Москва будет использовать газовый вопрос для политического давления на Украину.