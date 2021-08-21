В Михайловском соборе прошла молитва со Вселенским патриархом Варфоломеем

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе прошла благодарственная молитва (доксология) по случаю прибытия в Украину Вселенского патриарха Варфоломея. Трансляция прошла на странице ПЦУ в Facebook, передает УНН.

Детали

В программе визита Варофоломея благодарственная молитва (Доксоголия), которая прошла утром.

22 августа патриарх Варфоломей вместе с митрополитом Епифанием проведет литургию в Святой Софии. Начало богослужения — 9:00.

Что было раньше

В октябре прошлого года Президент Украины и первая леди встретились со Вселенским патриархом Варфоломеем и пригласили его в Украину. После этого Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что планирует посетить Украину в дни празднования Дня Независимости в 2021 году.