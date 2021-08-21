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Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
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Британские военные прибыли в Украину, чтобы принять участие в торжествах к 30-летию Независимости Украины

Британские военные прибыли в Украину, чтобы принять участие в торжествах к 30-летию Независимости Украины

КИЕВ. 21 августа. УНН. Военные Великобритании прибыли в Украину, чтобы принять участие в торжествах ко Дню Независимости Украины. Об этом посольство Великобритании в Киеве сообщил в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Британские военные прибыли в Украину, чтобы засвидетельствовать поддержку и дружбу между нашими странами как на земле, так и в небе. Армейский оркестр выступит на концерте вместе с президентским и другими военными оркестрами 23 августа в парке Тараса Шевченко, начало в 16:00”, — говорится в сообщении.

Детали

Также, военные Великобритании примут участие в параде ко Дню независимости Украины.

“Не упустите свой шанс увидеть, как маршируют TheRoyalLancers, виртуозную игру BAB_Colchester и пролет величественных истребителей Typhoon RoyalAirForce над Киевом”, — добавили в посольстве.

Дополнение

24 августа на Крещатике состоится военный парад, посвященный 30-летию Независимости Украины. Вместе с другими подразделениями главной улице столицы будет шагать женская “коробка” военнослужащих ВСУ, репетиции шествия которой прошли в Киевской области. Кроме Киева, военный парад пройдет также в Одессе и на Днепре. В среду, 18 августа, репетиция парада также состоялась в Одессе. Участие приняли авиация, боевые корабли и бронетехника.

В большом военном параде, посвященном Дню Независимости Украины, впервые в истории 30-летия Независимости Украины примут участие представители и техника всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, День Независимости
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