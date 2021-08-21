Правительство утвердило план мероприятий по созданию президентского университета

КИЕВ. 21 августа. УНН. Правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции реализации проекта “Президентский университет”. Об этом УНН стало известно из официального сайта Минобразования.

Детали

В соответствии с планом 1 октября 2023 года в университете должен начаться образовательный процесс.

Также предусмотрено, что до конца этого года Минобразования совместно с Минэкономики должны подготовить концепцию научно-технологического парка со специальным правовым режимом, который будет действовать при Президентском университете.

Согласно плану мероприятий выполнения строительных работ первой очереди строительства, получения акта готовности объекта к эксплуатации, ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса и апарт-отеля для студентов и преподавателей запланирован до 1 октября 2023 года.

Формирование администрации Президентского университета и подготовка уставных документов будет происходить в течение 2022 года.

К январю 2022 года запланировано сформировать перечень образовательно-научных направлений функционирования Президентского университета и рабочих групп по направлениям подготовки, а также подготовить перечень учебно-научных лабораторий, планов их оснащения и составления смет.

Разработка условий привлечения специалистов на должности научных и научно-педагогических работников Президентского университета и правил проведения конкурса будет происходить до декабря 2022 года.

Проведение конкурса на должности научных и научно-педагогических работников Президентского университета планируется осуществить до мая 2023 года.

В 2024-2025 годах продолжится строительство и ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей объектов учебно-лабораторного корпуса, апарт-отеля для студентов и преподавателей.

Завершить строительство объектов Президентского университета планируется в октябре 2025 года.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме “Украина 30. Образование и наука” подписал указ о создании президентского университета, который будет готовить “людей будущего”.



По словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, учебный год в Президентском университете стартует 1 октября 2023 года.



Шкарлет также сообщал, что Зеленский хочет, чтобы для лучших преподавателей будущего президентского университета зарплата стартовала с 4 тысяч “долларов или евро”.



К слову, строительство обойдется в более чем 70 млн грн.