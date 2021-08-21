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В результате аварии автобуса в Германии пострадали не менее десяти человек

В результате аварии автобуса в Германии пострадали не менее десяти человек

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КИЕВ. 21 августа. УНН. В результате аварии автобуса на трассе A93 утром в районе Кельхайм в Нижней Баварии пострадали не менее десяти человек. По данным полиции, в автобусе находились 37 человек. Чешская туристическая группа ехала из Италии в Чехию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BR 24.

Детали

Утром в результате автокатастрофы на автомагистрали A93 в районе Кельхайм пострадали несколько человек. По последним данным полиции Майнбурга, двое пассажиров получили ранения средней степени тяжести, а восемь человек — легкие. Их доставили в близлежащие больницы. Всего автобус перевозил 37 пассажиров.

По словам представителя полиции, автобус перевернулся утром в Драйек-Заальгаупте — на перекрестке с A93 на B15n — без участия других транспортных средств. Причины аварии устанавливаются.

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Источник: УНН
Теги: ДТП, Германия
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