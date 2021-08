СМИ: талибы захватили в Кабуле почти 150 граждан Индии

КИЕВ. 21 августа. УНН. Порядка 150 индийцев были захвачены членами движения "Талибан" в Кабуле в субботу. Об этом сообщает телеканал NDTV на своей странице в Twitter со ссылкой на местные СМИ, пишет УНН.

Детали

“150 человек, преимущественно индийцы, были захвачены „Талибаном“ возле аэропорта Кабула”, — говорится в сообщении.

Официального подтверждения произошедшего от властей Индии или посольства не поступало.

Дополнение

Позже индийские СМИ, в частности The Times of India, сообщили, что индийцы, которые ранее были захвачены возле аэропорта Кабула членами движения, освобождены.

“Все „похищенные“ индийцы в безопасности в Кабуле; готовятся документы для эвакуации”, — говорится в публикации. Ранее телеканал NDTV сообщил, что около 150 человек, большинство из которых — граждане Индии, были похищены талибами возле аэропорта в Кабуле.

#Update | All ’abducted’ Indians safe in Kabul; papers being processed for evacuation