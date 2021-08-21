Азербайджан сообщил об обстрелах со стороны Армении
КИЕВ. 21 августа. УНН. Минобороны Азербайджана заявило об очередном обстреле со стороны Армении, пишет УНН.
Детали
По данным ведомства, накануне вечером армянские военные открывали огонь из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов по позициям азербайджанской армии в направлении сел Йеллиджа и Истису Кяльбаджарского района, Гаралар Товузского района и Галакенд Гедабекского района, а также в районе села Чагадюз Ходжавендского района и города Шуша.
“Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями”, — добавили в Минобороны.
В Армении это сообщение пока не прокомментировали.
Ранее
Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля, сообщалось о погибших и раненых. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.
Отношения между республиками остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.