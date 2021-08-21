Фельдман, Святаш и другие: кого Россия убрала из обновленного санкционного списка против Украины

КИЕВ. 21 августа. УНН. В обновленном санкционном списке в отношении граждан Украны российское правительство не только расширило перечень лиц, попадающих под санкции, но и вычеркнуло ряд имен. УНН приводит перечень имен, было убрано из постановления правительства России о санкциях.

Были вычеркнуты следующие имена:

1. Пертин Алексей Владимирович — уроженец России, предприниматель;

2. Святаш Дмитрий Владимирович — бывший член фракции “Партия регионов”, член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики во времена экс-президента Виктора Януковича;

3. Фельдман — народный депутат Украины 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го созывов, а в парламенте 9-го созыва входит во фракцию “Оппозиционная платформа — За жизнь”. Секретарь комитета по вопросам экологической политики в Верховной Раде Украины 9 созыва (с 29 августа 2019);

4. Янковский Николай Андреевич — украинский промышленник, профессор, действующий член Академии российских предпринимателей, народный депутат Украины 3-го, 4-го, 5-го и 6-го созывов.