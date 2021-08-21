Фельдман, Святаш и другие: кого Россия убрала из обновленного санкционного списка против Украины
КИЕВ. 21 августа. УНН. В обновленном санкционном списке в отношении граждан Украны российское правительство не только расширило перечень лиц, попадающих под санкции, но и вычеркнуло ряд имен. УНН приводит перечень имен, было убрано из постановления правительства России о санкциях.
Были вычеркнуты следующие имена:
1. Пертин Алексей Владимирович — уроженец России, предприниматель;
2. Святаш Дмитрий Владимирович — бывший член фракции “Партия регионов”, член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики во времена экс-президента Виктора Януковича;
3. Фельдман — народный депутат Украины 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го созывов, а в парламенте 9-го созыва входит во фракцию “Оппозиционная платформа — За жизнь”. Секретарь комитета по вопросам экологической политики в Верховной Раде Украины 9 созыва (с 29 августа 2019);
4. Янковский Николай Андреевич — украинский промышленник, профессор, действующий член Академии российских предпринимателей, народный депутат Украины 3-го, 4-го, 5-го и 6-го созывов.
Напомним
20 августа Россия расширила действие санкций против Украины. Кроме уже упомянутых секретаря СНБО, главы МИД Украины и других должностных лиц, под ограничения попали украинский певец Михаил Поплавский, директор Института нацпамяти Антон Дробович и более 30 народных депутатов 9-го созыва.
В прошлый раз правительство России расширило свой перечень подсанкционных украинцев в декабре 2020 года. Тогда в список добавили, в частности, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, первого заместителя спикера парламента Руслана Стефанчука, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько.
Впервые Российская Федерация ввела санкции против Украины в 2015 году. Россия также ввела аналогичные меры по ряду стран, которые поддержали антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.