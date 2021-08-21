Украинские предупредили о запрете полетов на время празднования Дня независимости

КИЕВ. 21 августа. УНН. Управление государственной охраны Украины предупредило пилотов и владельцев беспилотных летательных аппаратов о запрете полетов на время проведения репетиций и во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины, передает УНН.

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“Будет осуществляться мониторинг воздушного пространства с использованием средств радиоэлектронной борьбы (подавление). Будьте ответственны не подвергайте свою технику, себя и окружающих опасности”, — говорится в сообщении.

Детали

Ознакомиться с картой зоны запретов и ограничений использования воздушного пространства можно на этом сайте.

Дополнение

В День Независимости в связи с проведением парада перекроют центр Киева.

На параде в честь Дня Независимости среди колонн Вооруженных сил Украины пройдет новейший украинский танк “Оплот”.