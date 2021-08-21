Впервые за всю историю наблюдений в Гренландии выпал дождь

КИЕВ. 21 августа. УНН. Ученые заявили, что в первый раз за всю историю наблюдений, дождь выпал в самой высокой точке ледникового покрова Гренландии, что является еще одним тревожным признаком потепления ледяного покрова, который уже тает с нарастающей скоростью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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“Это плохой знак для ледяного покрова, — сказал гляцииолог из обсерватории Земли Ламонт-Доэрти Колумбийского университета Индрани Дас. — Вода на льду — это плохо... Это делает ледяной покров более склонным к таянию поверхности”.

Детали

Вода не только теплее обычного снега, но и темнее — потому поглощает больше солнечного света, а не отражает его.

Эта талая вода течет в океан, вызывая повышение уровня моря. По оценкам ученых, таяние ледникового щита Гренландии — второго по величине в мире после Антарктиды — уже вызвало глобальное повышение уровня моря на 25% за последние несколько десятилетий.

Ожидается, что эта доля будет расти по мере повышения глобальной температуры.

По словам ученых из Национального центра данных по снегу и льду США, дождь шел в течение нескольких часов на вершине ледникового покрова высотой 3 216 метров 14 августа, где температура оставалась выше нуля в течение девяти часов.

Температура на ледяной шапке почти никогда не поднимается выше нуля. В целом за три дня, с 14 по 16 августа, над Гренландией выпало наибольшее количество осадков с момента начала регистрации в 1950 году.

Дождь и высокие температуры вызвали большое таяние по всему острову, в результате чего 15 августа потеря массы поверхностного льда была в семь раз выше среднего показателя середины августа.

Дополнение

В конце июля в Гренландии произошло массовое таяние льда, когда за один день растаяло достаточно льда, чтобы покрыть 5-сантиметровый слоем воды американский штат Флорида.

Наряду с растущими наводнениями, пожарами и другими экстремальными явлениями это один из многих “тревожных звонков”, сигнализирующий о необходимости сокращения выбросов парниковых газов.