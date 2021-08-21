МИД о новых санкциях РФ: это шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины опубликовали заявление в связи с введением РФ ограничительных мер против граждан Украины, которые в частности касаются дипломатов, пишет УНН со ссылкой на заявление украинского ведомства.

Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые “специальные экономические меры”.

Детали

“Этот противоправный шаг является продолжением РФ агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях. На этот раз в перечень были включены не только народные депутаты и представители гражданского общества, но и представители украинского дипломатического корпуса. Рассматриваем такие агрессивные действия России как шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии на международной арене, провокацию накануне инаугурационного саммита Крымской платформы”, — отметили в МИД.

Украинские дипломаты также добавили, что: “Никакое давление со стороны РФ не остановит последовательную политику Украины по противодействию российской агрессии. Продолжим прилагать последовательные усилия для прекращения оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права. Эти агрессивные шаги государства-оккупанта не останутся без ответа”.

Контекст

Речь идет об экономических санкциях, которые Россия ввела против 73 украинцев. В список попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Кроме Кулебы и Данилова, в него вошли уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко. Также в список включены первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, депутат Верховной Рады Александр Дубинский, бывший заместитель министра иностранных дел, а ныне — советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, бывшая нардеп Рады Надежда Савченко.

Под действие санкций российского правительства попали украинский певец Михаил Поплавский, директор Института нацпамяти Антон Дробович и более 30 народных депутатов 9-го созыва.

В обновленном санкционном списке в отношении граждан Украны российское правительство не только расширило перечень подсанкционных лиц, но и вычеркнуло ряд имен. В частности из него исключили Фельдмана, Святаша и других.