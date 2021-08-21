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Самолет, который подал аварийный сигнал во время рейса из Волгограда в Москву, приземлился в Шереметьево

Самолет, который подал аварийный сигнал во время рейса из Волгограда в Москву, приземлился в Шереметьево

КИЕВ. 21 августа. УНН. Самолет Sukhoj Superjet-100, следовавший по маршруту из Волгограда в Москву и подал сигнал бедствия совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса FlightRadar 24.

Детали

“Самолет, летящий из Волгограда в Москву, благополучно сел в аэропорту Шереметьево”, — сообщило агентство ТАСС.

Экипаж самолета подал аварийный сигнал, когда тот находился над Тамбовской областью Российской Федерации, после чего лайнер снизился до высоты 3 тысяч метров.

Возможно, причиной инцидента была разгерметизация.

Источник: УНН
Теги: Россия, авиаперевозки
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