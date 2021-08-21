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Брат президента Афганистана присягнул на верность "Талибану"

Брат президента Афганистана присягнул на верность "Талибану"

КИЕВ. 21 августа. УНН. Талибы объявили, что Хашмат Гани, брат президента Афганистана Ашрафа Гани, который сейчас находится в ОАЭ, присягнул на верность движению, которое неделю назад взяло под контроль весь Афганистан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter “Исламского эмирата Афганистан”.

Цитата

“Хашмат Гани, брат бывшего президента Ашрафа Гани, клянется в верности Исламскому Эмирату Афганистан от рук Хаджа Халил Рахман Хаккани”, — говорится в сообщении.

Детали

По информации СМИ, 60-летний Хашмат Гани возглавляет конгломерат The Ghani Group, в который входят компании, предоставляющие услуги безопасности для частных и государственных клиентов, а также занимается вопросами импорта, экспорта, строительства и недвижимости. Штаб-квартира The Ghani Group находится в Кабуле, а одна из дочерних компаний расположена в Дубае, крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Дополнение

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, не раскрывая деталей своего местонахождения, когда талибы вошли в столицу страны Кабул.

В среду, 18 августа 2021 года, Министерство иностранных дел ОАЭ официально подтвердило присутствие президента Афганистана Ашрафа Гани в Объединенных Арабских Эмиратах. В том же заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ заявило: “ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям”.

В своем заявлении Гани сказал, что он покинул страну, чтобы избежать кровопролития, когда талибы вошли в президентский дворец.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Талибан
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