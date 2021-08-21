Жертвами разрушительных наводнений в Турции стали более 80 человек

КИЕВ. 21 августа. УНН. Правительственное управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) объявило о новых жертвах наводнений в регионах Бартыни, Кастамону и Синопе, информирует УНН.

Цитата

“Из-за наводнения погиб 81 наш гражданин (70 — Кастамону, 10 — Синоп, 1 — Барын). Общее количество пропавших без вести — 16, 10 в Кастамону и 6 в Синопе”, — говорится в сообщении.

Детали

Наводнения в Турции начались 11 августа 2021 года и задело черноморское побережье страны. Наводнение распространилось на провинции Барын, Кастамону, Синоп и Самсун.

Причиной наводнений стали сильные осадки. Погибло более 80 человек, 284 пострадали, эвакуировано более 1 700 человек. Данные о пропавших без вести различаются, однако сообщается, что их количество превышает 100.

Пострадавшие от наводнений регионы были объявлены зоной бедствия. Около 300 населенных пунктов остались без электроэнергии.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции объявил, что наводнение может стать крупнейшим за последние 50 — 100 лет