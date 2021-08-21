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Меркель на митинге ХД /ХСС назвала своего возможного преемника на посту

Меркель на митинге ХД /ХСС назвала своего возможного преемника на посту

КИЕВ. 21 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала своим преемником премьер-министра Северного Рейна — Вестфалии, председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета. Об этом она сообщила, выступая на митинге ХДС и ХСС по случаю начала избирательной кампании, передает Zeit, пишет УНН.

Детали

По словам Меркель, она “твердо убеждена” в том, что Лашет станет канцлером Германии после выборов.

Также канцлер отметила, что Лашет уделяет “первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними”. По мнению Меркель, эти качества определят и сформируют его деятельность “в качестве канцлера Федеративной Республики Германия”.

Контекст

Ангела Меркель занимает пост канцлера Германии с 2005 года. С 2000 по 2018 год она также была председателем партии “Христианско-демократический союз”, но в конце 2018 года ушла с этой должности, однако осталась канцлером. После этого она сообщила о намерении доработать канцлерский срок до конца 2021 года, а затем уйти из политики.

В Германии в сентябре пройдут парламентские выборы. Меркель заявляла, что не будет принимать в них участие.

Источник: УНН
Теги: Германия, Ангела Меркель

В тексте упоминаются

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Меркель Ангела
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