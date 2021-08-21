Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 0,0000  EUR: 31,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
4380

Футболист "Зари" получил вызов в сборную Ирана

Футболист "Зари" получил вызов в сборную Ирана

КИЕВ. 21 августа. УНН. Нападающий луганской “Зари” Аллахьяр Сайядманеш получил вызов в национальную сборную Ирана, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

В рамках сбора команда проведет два матча в рамках квалификации к чемпионату мира 2022. Сначала 2 сентября Иран сыграет дома в Тегеране с Сирией, а затем на выезде с Ираком в столице Катара Дохе 7 сентября.

В нынешнем сезоне иранский легионер “Зари” провел 5 матчей во всех турнирах за свой клуб, в которых сумел отличиться одним голом.

Контекст

ФК “Заря” потерпел разгромного фиаско на старте Лиги Европы.

Источник: УНН
Теги: футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.