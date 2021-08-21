Футболист "Зари" получил вызов в сборную Ирана

КИЕВ. 21 августа. УНН. Нападающий луганской “Зари” Аллахьяр Сайядманеш получил вызов в национальную сборную Ирана, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

В рамках сбора команда проведет два матча в рамках квалификации к чемпионату мира 2022. Сначала 2 сентября Иран сыграет дома в Тегеране с Сирией, а затем на выезде с Ираком в столице Катара Дохе 7 сентября.

В нынешнем сезоне иранский легионер “Зари” провел 5 матчей во всех турнирах за свой клуб, в которых сумел отличиться одним голом.

Контекст

ФК “Заря” потерпел разгромного фиаско на старте Лиги Европы.