Посвященный украинским защитникам: завтра пройдет очередной форум "Украина 30"

КИЕВ. 21 августа. УНН. В воскресенье, 22 августа, пройдет очередной форум "Украина 30", который будет посвящен украинским защитникам. Об этом сообщили на странице форума в Telegram, передает УНН.

Детали

Известно, что открытие форума начнется в 10:30. На нем выступят министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Дополнение

Также ожидают президента Украины Владимира Зеленского, который выступит на закрытии форума в 16:00.