Новости: Политика
21 августа 2021, 18:32 • Юлия Якимова • 11205
Посвященный украинским защитникам: завтра пройдет очередной форум "Украина 30"
КИЕВ. 21 августа. УНН. В воскресенье, 22 августа, пройдет очередной форум "Украина 30", который будет посвящен украинским защитникам. Об этом сообщили на странице форума в Telegram, передает УНН.
Детали
Известно, что открытие форума начнется в 10:30. На нем выступят министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Дополнение
Также ожидают президента Украины Владимира Зеленского, который выступит на закрытии форума в 16:00.
Источник: УНН
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