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Заместитель генсека НАТО прибудет в Киев для участия в саммите "Крымской платформы"

Заместитель генсека НАТО прибудет в Киев для участия в саммите "Крымской платформы"

КИЕВ. 21 августа. УНН. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ прибудет в Киев и примет участие в саммите “Крымской платформы”. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт НАТО.

Детали

Джоанэ выступит на инаугурационной сессии и в панельной дискуссии “Угрозы Азово-Черноморскому региону как вызов международной безопасности: консолидация усилий и пути решения”.

24 августа 2021 года заместитель Генерального секретаря примет участие в праздновании 30-летия независимости Украины.

Также, в ходе визита Джоанэ встретится со спикером Совета Дмитрием Разумковым, вицепремьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым, секретарем СНБО Алексеем Даниловым и нардепами.

Дополнение

“Крымская платформа” — дипломатическая инициатива Украины, основной её целью является возвращение международного внимания к вопросу Крыма, защиты прав человека на оккупированных территориях и деоккупации полуострова.

В учредительном саммите “Крымской платформы” примут участие делегации 45 стран и организаций. Вчера к участию присоединилась Исландия.

Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021 года, по его итогам ожидается принятие декларации.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина
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