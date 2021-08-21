Исследование: проведение финала Евро-2020 в Лондоне спровоцировало тысячи случаев инфицирования COVID-19

КИЕВ. 21 августа. УНН. Финал чемпионата Европы по футболу, прошедший в Лондоне на стадионе “Уэмбли” 11 июля, породил вспышку коронавируса, говорится в совместном исследовании, проведенном Министерством культуры и Службой общественного здравоохранения Англии, пишет УНН.

Детали

Согласно анализу, на матче сборных Италии и Англии присутствовало около 2300 больных коронавирусом людей, которые с большой долей вероятности заражали окружающих.

“Общее количество пациентов, которые обратились за помощью в тот период, включая полуфинал (7 июля) и финал (11 июля), были высокими — 2092 и 3404 соответственно. Количество заболевших, которые присутствовали на финале и были потенциально заразными, было 2295”, — говорится в исследовании.

Отмечается, что Евро-2020 и выход Англии в финал соревнований создали значительный риск для здоровья населения Великобритании, даже когда национальная сборная играла за границей.

По информации The Guardian, в общей сложности с играми в рамках турнира были связаны более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом.

“3036 человек сообщили о симптомах в течение двух дней после игры, что указывает на то, что они, вероятно, были заразными во время матчей”, — приводится статистика на сайте издания.

Контекст

В финале Евро-2020 сборная Италии победила англичан в серии пенальти со счетом 3:2. Счет основного матча завершился вничью — 1:1, в дополнительное время голов забито не было.

Решения о количестве зрителей, которые будут допущены на финал, менялись несколько раз. В итоге правительство Великобритании разрешило допустить более 60 тысяч зрителей. Матч Италия — Англия посетили 67 173 человека.

До начала встречи несколько десятков фанатов, у которых не было билетов, попытались прорваться на стадион и снесли ряд заграждений. Для разрешения ситуации была привлечена конная полиция, меры безопасности на “Уэмбли” были усилены.

В начале июля в ВОЗ назвали финал Евро-2020 “рецептом катастрофы”.

Тогда же директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил обеспокоенность в связи с проведением полуфиналов и финала чемпионата Европы по футболу в Великобритании и призвал оценить риски.

Также ученые исследовали влияние успеха Англии на Евро-2020 на темпы инфицирования COVID-19 в Великобритании.