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В Турции вспыхнул новый лесной пожар. На этот раз на острове у Стамбула

В Турции вспыхнул новый лесной пожар. На этот раз на острове у Стамбула

КИЕВ. 21 августа. УНН. Масштабный лесной пожар возник на одном из островов близ Стамбула, популярном месте отдыха среди горожан, пишет УНН со ссылкой на турецкое агентство DHA.

Детали

“На Гейбелиада, в лесной зоне в районе Эски Дегирменьери, произошел пожар. На место происшествия были направлены спасатели. Для реагирования на пожар в район были направлены пожарные вертолеты”, — сообщает информагентство.

По данным главного управления лесного хозяйства, в районе в операции по борьбе с огнем задействованы 1 самолет, 3 вертолета и 5 автомобилей для разбрызгивания воды. Сам пожар был замечен в 13.07 по местному времени, в 13.10 зафиксировано первое вмешательство в ситуацию со стороны спасателей.

Источник: УНН
Теги: Турция, лесные пожары
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