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"Ливерпуль" одержал вторую победу на старте чемпионата Англии

"Ливерпуль" одержал вторую победу на старте чемпионата Англии

КИЕВ. 21 августа. УНН. Титулованный ФК “Ливерпуль” вышел победителем из противостояния второго тура Английской Премьер-лиги с “Бернли”, передает корреспондент УНН.

Детали

В первые 45 минут мерсисайдцы захватили лидерство на табло благодаря голу в исполнении Диогу Жоты. Зато гол Мохамеда Салаха был отменен из-за офсайда.

После отдыха хозяева удвоили преимущество. Забивал на этот раз Садио Мане с паса Александра-Арнольда (2:0).

Дополнение

Сейчас “Ливерпуль” набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. “Бернли” (0) — на 17-м месте. В следующем туре “Ливерпуль” будет принимать грозный “Челси”.

Напомним

Ребров одержал победу в дебютном матче за новый клуб.

Источник: УНН
Теги: футбол
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