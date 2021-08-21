Посольство США поздравило украинцев с приближением Дня Независимости песней "Мой друг"

КИЕВ. 21 июля. УНН. Накануне 30-й годовщины Дня Независимости Украины украинские и американские сотрудники посольства США в Киеве спели поздравительную песню. Видео они опубликовали на странице в Instagram, передает УНН.

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“С приближением Дня Независимости Украины, украинские и американские работники нашей посольской сообщества спели песню ”Мой друг“ украинской группы KOZAK SYSTEM в честь дружбы между народом Украины и США. Соединенные Штаты решительно поддерживают Украину — ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание”, - говорится в описании видео.

Детали

На кадрах под пение дипломатов показали самые знаковые события сотрудничества Украины и США, в частности совместные военные учения. Также на видео показали украинскую столицу, над которой развевается сине-желтый флаг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от US Embassy Kyiv Ukraine (@usembkyiv)

Дополнение

24 августа на Крещатике состоится военный парад, посвященный 30-летию Независимости Украины. Вместе с другими подразделениями главной улице столицы будет шагать женская “коробка” военнослужащих ВСУ, репетиции шествия которой произошли в Киевской области. Кроме Киева, военный парад пройдет также в Одессе и на Днепре. В среду, 18 августа, репетиция парада также состоялась в Одессе. Участие приняли авиация, боевые корабли и бронетехника.

В большом военном параде, посвященном Дню Независимости Украины, впервые в истории 30-летия Независимости Украины примут участие представители и техника всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.