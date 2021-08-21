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Футбол: "Верес" завоевал первый выигрыш в сезоне УПЛ

Футбол: "Верес" завоевал первый выигрыш в сезоне УПЛ

КИЕВ. 21 августа. УНН. Начало субботней программы 5-го тура УПЛ сказался одним из вариантов "западно дерби" - очная встреча "Вереса" и "Прохожу", передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

Встреча протекала в крайне сложной, нервной, богатой силовой борьбой игре, где голевые моменты возникали не слишком часто.

В перерыве наставник хозяев поля сумел достучаться до подопечных, поэтому, как следствие, старт второго тайма "Верес" провел феноменально - момент шел за моментом, и один из них все-таки закончился взятием ворот в исполнении Романа Гегедош.

Прошло совсем немного времени, как закарпатцы получили отличный шанс сравнять счет - с помощью пенальти. Впрочем, реализовать его не удалось (текущий чемпионат очень богатый 11-метровыми, не воплощенные в голы), а это позволило ровенчанам играть в любимом стиле - очень аккуратно в обороне, без предоставления сопернику даже минимальных шансов у своих ворот. 1: 0 - "Верес" одержал первую победу в сезоне.

Дополнение

"Верес" набрал 5-ти пунктов и обогнал в турнирной таблице "Минай" (4) - 9 и 11 места соответственно.

Источник: УНН
Теги: футбол
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