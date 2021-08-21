На Львовщине от Delta-штамма коронавируса умер мужчина

КИЕВ. 21 августа. УНН. 36-летний житель Стрыйского района Львовщины умер от Delta-штамма коронавируса. Об этом в Facebook информирует главный санитарный врач Львовской области Натальи Иванченко, пишет УНН.

Детали

По словам врача, человек была не вакцинирован от коронавируса и за пределы Львовщины не выезжал. Добавляет, что человек имел сопутствующую патологию — сахарный диабет, то есть был в группе риска и нуждался вакцинации.

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“Поступил в больницу в тяжелом состоянии, сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии. Был на аппарате ИВЛ. За его жизнь медики боролись 8 дней. К сожалению, спасти не удалось. Дельта-штамм был подтвержден референс-лабораторией Центра общественного здоровья МОЗ Украины”, - написала Наталья Иванченко.

Напомним

Штамм “Дельта” подозревают в 33 человек из одесского лагеря “Молодая гвардия”.

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