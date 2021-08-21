Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 0,0000  EUR: 31,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
13050

На Львовщине от Delta-штамма коронавируса умер мужчина

На Львовщине от Delta-штамма коронавируса умер мужчина

КИЕВ. 21 августа. УНН. 36-летний житель Стрыйского района Львовщины умер от Delta-штамма коронавируса. Об этом в Facebook информирует главный санитарный врач Львовской области Натальи Иванченко, пишет УНН.

Детали

По словам врача, человек была не вакцинирован от коронавируса и за пределы Львовщины не выезжал. Добавляет, что человек имел сопутствующую патологию — сахарный диабет, то есть был в группе риска и нуждался вакцинации.

Цитата

“Поступил в больницу в тяжелом состоянии, сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии. Был на аппарате ИВЛ. За его жизнь медики боролись 8 дней. К сожалению, спасти не удалось. Дельта-штамм был подтвержден референс-лабораторией Центра общественного здоровья МОЗ Украины”, - написала Наталья Иванченко.

Напомним

Штамм “Дельта” подозревают в 33 человек из одесского лагеря “Молодая гвардия”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голубовская напомнила основные особенности дельта-штамма коронавируса

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, смерть, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.