Тихановская призвала заблокировать доступ Лукашенко к средствам МВФ

КИЕВ. 21 августа. УНН. Лидер оппозиции в Беларуси призвала заморозить для Беларуси обмен в свободно конвертируемые валюты. Эту меру следует отменить лишь после проведения в Беларуси свободных выборов. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

В письме, направленном в пятницу, 20 августа, директору МВФ Кристалине Георгиевой и министру финансов США Джанет Йеллен, Тихановская, в частности, выразила мнение, что доступ режима Лукашенко к средствам СДР и обмену в свободно конвертируемые валюты должен быть закрыт до тех пор, пока в Беларуси не будут проведены новые свободные выборы.

По словам Тихановской, это общая позиция всех демократических сил Беларуси. Они аргументируют свой призыв тем, что эти средства, предназначенные для народа, на деле пойдут на репрессии против белорусов. Оппозиционерка привела примеры жестокого обращения с людьми, приговоров и задержаний по политическим мотивам, использования коронавируса как биологического оружия в тюрьмах. Тихановская заявила, что действия режима с каждым днем ухудшают и без того тяжелое экономическое положение Беларуси, и новые денежные переводы, по ее словам, не должны помочь Лукашенко выиграть время для удержания власти.

Также Светлана Тихановская поблагодарила американского сенатора Роберта Менендеса за письмо в адрес президента Соединенных Штатов Джо Байдена с призывом заблокировать режиму Александра Лукашенко доступ к 1 миллиарду долларов от МВФ.

Дополнение

К слову, раньше правитель Беларуси Александр Лукашенко оскорбил Тихановскую, назвав лидера белорусской оппозиции дурой и мерзавкой.