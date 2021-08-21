КИЕВ. 21 августа. УНН. Германия передала Украине партию вакцины AstraZeneca количеством 1500000 доз. Об этом информируют в Twitter посольства Германии в Украине, пишет УНН.

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“Мы продолжаем нашу совместную борьбу против COVID-19: накануне визита федерального канцлера Ангелы Меркель в Киев посол Анка Фельдгузен передала сегодня МЗ Украины 1500000 доз вакцины AstraZeneca. Украина является первой страной, которая получила от Германии вакцины на двусторонней основе ”, - говорится в сообщении.

Напомним

Украина получила 796 400 доз вакцины AstraZeneca от Греции, Польши и Литвы.

Дополнительно

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель, которая приедет в Киев 22 августа, сделают заявление для прессы после обеда в Мариинском дворце.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас не приедет в Киев для участия в саммите Крымской платформы. Его заменит немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.