Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 0,0000  EUR: 31,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
9150

Канада уже эвакуировала почти 1000 афганцев

Канада уже эвакуировала почти 1000 афганцев

КИЕВ. 22 августа. УНН. Канада эвакуировала около 1000 афганцев из страны, сотрудничавших с военными Канады и союзниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Детали

Высокопоставленные чиновники в правительстве Канады сообщили, что сегодня эвакуированы почти 1000 граждан Афганистана, которым угрожала расправа за свою работу с Канадой и союзными странами. Почти 800 афганцев прибыли в Канаду по новой специальной иммиграционной программе. Власти Канады получила около 6000 запросов, почти половина из которых были обработаны и одобрены.

Недавно Канада пообещала принять 20000 афганских беженцев в рамках этой программы. Чиновники добавили, что сейчас в аэропорту Кабула и за его пределами чрезвычайно опасно. К слову, Канада возобновила полеты в Кабул 19 августа, направив два военных самолета, впервые после захвата Кабула талибами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Международные авиакомпании облетают Афганистан: какие перевозчики прекратили полеты

Напомним

Более 60 стран опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что афганцам и иностранным гражданам, которые хотят выехать из Афганистана, нужно разрешить выезд, и добавил, что аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми .

Источник: УНН
Теги: Канада, Афганистан, эвакуация
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.