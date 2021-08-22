Канада уже эвакуировала почти 1000 афганцев

КИЕВ. 22 августа. УНН. Канада эвакуировала около 1000 афганцев из страны, сотрудничавших с военными Канады и союзниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Детали

Высокопоставленные чиновники в правительстве Канады сообщили, что сегодня эвакуированы почти 1000 граждан Афганистана, которым угрожала расправа за свою работу с Канадой и союзными странами. Почти 800 афганцев прибыли в Канаду по новой специальной иммиграционной программе. Власти Канады получила около 6000 запросов, почти половина из которых были обработаны и одобрены.

Недавно Канада пообещала принять 20000 афганских беженцев в рамках этой программы. Чиновники добавили, что сейчас в аэропорту Кабула и за его пределами чрезвычайно опасно. К слову, Канада возобновила полеты в Кабул 19 августа, направив два военных самолета, впервые после захвата Кабула талибами.

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Напомним

Более 60 стран опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что афганцам и иностранным гражданам, которые хотят выехать из Афганистана, нужно разрешить выезд, и добавил, что аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми .