КИЕВ. 22 августа. УНН. Ураган "Грейс" обрушился на Мексику с проливными дождями, привело сильные наводнения и ливни, которые унесли жизни не менее восьми человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Правительство штата заявило, что погибли восемь человек, в том числе шесть из одной семьи. 6 человек погибли в столице штата Халапа, включая молодую девушку. Она погибла во время от оползня, который обрушился на ее дом.

Местное телевидение показало серьезные наводнения в Халапе, гробы местного бизнеса плыли по заболоченной улице. Река Актопан вблизи вышла из берегов, перекрыв местную магистраль.

Ураган побил окна в домах, повалилив дерева, кабели питания и телеграфные столбы, затопил автомобили.

Международный аэропорт Мехико заявил, что некоторые рейсы отменены из-за урагана. Национальная электроэнергетическая компания Комиссии Федеральной Где Електроидид (CFE) сообщила, что 565 000 пользователей электроэнергии пострадавших от отключения электроэнергии.

Напомним

Тропический ураган “Грейс” в субботу усилился и достиг третьей категории (по шкале Саффира — Симпсона), когда зашел на территорию восточного побережья Мексики.