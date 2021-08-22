Кулеба оценил возможность встречи Зеленского и Путина

КИЕВ. 22 августа. УНН. Российская сторона не готова к проведению встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода", пишет УНН.

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“Мы заинтересованы в этом разговоре. И вы знаете инициативы президента Зеленского провести такой саммит. Но пока мы не видим готовности с российской стороны к проведению этой встречи”, — сказал Кулеба и добавил, что сейчас на повестке дня есть много других критических вопросов, как организация саммита “нормандской четверки”.

Напомним

В Кремле заявляли, что никакой подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведется.