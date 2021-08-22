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Во Франции спасли почти 100 мигрантов

Во Франции спасли почти 100 мигрантов

КИЕВ. 22 августа. УНН. Около 100 мигрантов были спасены недалеко от побережья Кале на севере Франции. Об этом сообщает УУНН с посилннаям на Reuters.

Детали

Около 100 мигрантов были спасены недалеко от побережья Кале на севере Франции при попытке пересечь Ла -Манш, сообщило местное морское управление Франции в субботу, не уточняя, откуда прибыли эти мигранты.

Президент Франции Эммануэль Макрона заявил в этом месяце, что существует риск, что волна мигрантов прокатится в Европу через потрясения в Афганистане после того, как исламисты-талибы захватили власть в этой стране.

Напомним

120 нелегальных мигрантовбыли спасены и возвращены в Ливию.

Источник: УНН
Теги: Франция, мигранты
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