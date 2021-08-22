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22 августа 2021, 02:18 • Златослава Максымук • 6495
Во Франции спасли почти 100 мигрантов
КИЕВ. 22 августа. УНН. Около 100 мигрантов были спасены недалеко от побережья Кале на севере Франции. Об этом сообщает УУНН с посилннаям на Reuters.
Детали
Около 100 мигрантов были спасены недалеко от побережья Кале на севере Франции при попытке пересечь Ла -Манш, сообщило местное морское управление Франции в субботу, не уточняя, откуда прибыли эти мигранты.
Президент Франции Эммануэль Макрона заявил в этом месяце, что существует риск, что волна мигрантов прокатится в Европу через потрясения в Афганистане после того, как исламисты-талибы захватили власть в этой стране.
Напомним
120 нелегальных мигрантовбыли спасены и возвращены в Ливию.
Источник: УНН
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