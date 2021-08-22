Во Франции спасли почти 100 мигрантов

КИЕВ. 22 августа. УНН. Около 100 мигрантов были спасены недалеко от побережья Кале на севере Франции. Об этом сообщает УУНН с посилннаям на Reuters.

Детали

Около 100 мигрантов были спасены недалеко от побережья Кале на севере Франции при попытке пересечь Ла -Манш, сообщило местное морское управление Франции в субботу, не уточняя, откуда прибыли эти мигранты.

Президент Франции Эммануэль Макрона заявил в этом месяце, что существует риск, что волна мигрантов прокатится в Европу через потрясения в Афганистане после того, как исламисты-талибы захватили власть в этой стране.

Напомним

120 нелегальных мигрантовбыли спасены и возвращены в Ливию.