Американский игрок из чемпионата Испании перешел в “Будивельник”,

КИЕВ. 22 августа. УНН. Центровой Алек Браун с большим опытом выступлений в европейских чемпионатах перешел в киевский “Будивельник”, передает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Детали

В юные годы Браун (сейчас ему 29 лет, 216 см, 107 кг) был баскетбольной звездой своей школы и в выпускном классе в среднем набирал 22,4 очка + 9,8 подбора + 4,9 блок-шота за игру.

Ему принадлежат семь рекордов школы: 44 очка за игру, 650 очков в сезоне, 13 блок-шотов за игру, 141 блок-шот в сезоне, 18 попаданий с игры в одном матче, 247 попаданий из игры в сезоне, а также 152 попадание с линии штрафных в сезоне.

На драфте НБА-2014 Алека выбрал клуб "Финикс Санс" под 50 номером. Летом того же года он принял участие в Летней Лиге NBA в составе "Санс", но в матче против "Далласа" получил повреждение плеча, после которого он был прооперирован. Контракт с "Финикс Санс" он подписал 14 сентября, но уже за 3 дня центровой был отчислен из команды.

В 2015-м Браун поехал в Европу, а точнее - в испанский "Обрадойро", куда в 2015-м уехал и украинец Артем Пустовой. Тогда в 29 матчах новичок "Будивельника" имел 6,1 очка 2,9 подбора.

Следующий сезон Алек провел в G-Лиге, а в апреле 2017 перешел в мадридский "Эстудиантес", где остался и на следующий сезон. Его статистика в 33 матчах составила 10,8 очка, 4,6 подбора и 1 блок-шот. Кроме того, вместе с "Эстудиантес" Браун играл в Лиге чемпионов ФИБА, где набирал 11,4 очка, 4,8 подбора и 1,2 блок-шота в 16 матчах.

В следующем сезоне Браун перешел в другую испанской команды - "Бреоган", и в дальнейшем также выступал в составе российского "Нижнего Новгорода" и немецкого "Телеком Баскетс».

В июне 2020 Браун вернулся в "Эстудиантес", в составе которого в 36 играх проводил на паркете в среднем 22,8 минут, получая 8,1 очка, 3,9 подбора, 1,2 блок-шота.

Примечательно, что 216-сантиметровый центровой является одним из двух игроков команды, забросили наибольшее количество 3-очковых за сезон - Браун имел 63 меткие броски из 159 попыток, что составляет 39,6 процента.

Дополнение

В 2017 Браун стал победителем чемпионата Америки в составе национальной сборной США.