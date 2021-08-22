США и Германия просят своих граждан не ездить в в аэропорт Кабула

КИЕВ. 22 августа. УНН. США и Германия просят своих граждан в Афганистане избегать поездок в аэропорт Кабула. Обе страны сделали соответствующие заявления в субботу, 21 августа, сославшись на угрозу безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Соединенные Штаты и Германия в субботу призвали своих граждан в Афганистане избегать поездок в аэропорт Кабула, ссылаясь на угрозы безопасности, поскольку тысячи отчаявшихся людей собрались пытаться убежать почти через неделю после того, как исламисты Талибана взяли под свой контроль.

Посольство Германии также посоветовал своим гражданам не ехать в аэропорт, предупредив в электронном письме, что силы талибов осуществляют все более жесткий контроль в его непосредственной окрестности.

В рекомендациях подчеркивается, насколько неудобной остается ситуация с безопасностью. Американский чиновник, выступая на условиях анонимности, сказал, что американские военные ищут альтернативные пути для людей, чтобы добраться до аэропорта из-за угрозы со стороны таких боевиков, как Аль -Каида и Исламское государство.

Напомним

В Главном управлении разведки Минобороны привели новые детали эвакуации Украинская из Афганистана.

Контекст

Сегодня, 21 августа, из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Добавим, что как сообщил в пятницу на брифинге глава прессслужбы Госдепартамента Вс Прайс, а также это подтвердил в своем заявлении Госсекретарь США Энтони Блинкен - ряд стран, в том числе Украины, предложили США свою помощь в эвакуации афганцев из Кабула.