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Яремчук помог "Бенфике" продолжить победную серию в чемпионате Португалии

Яремчук помог "Бенфике" продолжить победную серию в чемпионате Португалии

КИЕВ. 22 августа. УНН. В третьем туре чемпионата Португалии “Бенфика” нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука на чужом стадионе встречалась с “Жил Висенте”, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Украинский футболист уже традиционно вышел в стартовом составе своей команды и сыграл в 58-й минуты встречи, которая закончилась победой его команды со счетом 2: 0. Голы на 84 и 88 минутах забивали Лукас Вериса и Гримальдо.

Набрав девять очков, "Орлы" возглавили турнирную таблицу чемпионата страны.

Стоит отметить, что в другом поединке первенства "Спортинг" обыграл "Белененсеш" (2: 0) и догнал коллектив Яремчука - тоже 9 пунктов.

Что предшествовало этому

Результативное действие Яремчука помогла "Бенфике" победить в матче Лиги чемпионов.

Источник: УНН
Теги: футбол
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