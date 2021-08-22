Греция завершает расширение стены границы, чтобы сдерживать потенциальных афганских мигрантов

КИЕВ. 22 августа. УНН. Греция заявила, что она завершила ограждение на 40 -километровой границе с Турцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министр защиты граждан Греции Михалис Крисохоидис заявил, что в последние дни было завершено расширение существующего 12,5-километрового забора, а также высокотехнологичной автоматизированной электронной системы мониторинга.

“Мы не можем пассивно ждать возможных последствий. Наши границы будут оставаться безопасными и неприкосновенными”, - заявил Крисохоидис.

Напомним

Турция задержала 200 афганских мигрантов , направлявшихся в Италию. В Еврокомиссии призвали страны ЕС принимать беженцев из Афганистана.