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Греция завершает расширение стены границы, чтобы сдерживать потенциальных афганских мигрантов

Греция завершает расширение стены границы, чтобы сдерживать потенциальных афганских мигрантов

КИЕВ. 22 августа. УНН. Греция заявила, что она завершила ограждение на 40 -километровой границе с Турцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министр защиты граждан Греции Михалис Крисохоидис заявил, что в последние дни было завершено расширение существующего 12,5-километрового забора, а также высокотехнологичной автоматизированной электронной системы мониторинга.

“Мы не можем пассивно ждать возможных последствий. Наши границы будут оставаться безопасными и неприкосновенными”, - заявил Крисохоидис.

Напомним

Турция задержала 200 афганских мигрантов , направлявшихся в Италию. В Еврокомиссии призвали страны ЕС принимать беженцев из Афганистана.

Источник: УНН
Теги: граница, мигранты, Греция
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