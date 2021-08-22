США изменили условия эвакуации граждан из Афанистане

КИЕВ. 22 августа. УНН. Потенциальные угрозы Исламского государства против американцев в Афганистане заставляют американские военные разрабатывать новые способы доставки эвакуированных в аэропорт в Кабуле. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Высокопоставленный чиновник США сказал, что небольшим группам американцев и, возможно, другим гражданским лицам будут даны конкретные указания, что делать, включая движение в транзитных пунктов, где они могут собрать военная.

Изменения произошли, когда посольство США объявило новое предупреждение о безопасности, которое призвало граждан не ехать в аэропорт Кабула без индивидуальной инструкции представителя правительства США. Чиновники отказались предоставлять более подробную информацию об угрозе ИД, но назвали ее значительной. Они сказали, что пока нет подтвержденных нападений.

Напомним

США и Германия просят своих граждан не ездить в в аэропорт Кабула. В Главном управлении разведки Минобороны привели новые детали эвакуации Украинская из Афганистана.

Контекст

Сегодня, 21 августа, из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Добавим, что как сообщил в пятницу на брифинге глава прессслужбы Госдепартамента Вс Прайс, а также это подтвердил в своем заявлении Госсекретарь США Энтони Блинкен - ряд стран, в том числе Украины, предложили США свою помощь в эвакуации афганцев из Кабула.