КИЕВ. 22 августа. УНН. На 82-м году жизни после перенесенного инсульта умерла княгиня Лихтенштейна Мария - жена правящего князя Ханса-Адама II. Об этом сообщает УНН со ссылкой на L'Est Republicain.

Детали

Мария пережила инсульт 18 августа, а умерла в больнице днем 21 августа. Как сообщает Княжий дом, перед смертью ее семья собралась вокруг княгини, и после последних таинств она “умерла мирно и с большим доверием к Богу”.

Княгиня активно занималась социальными делами в стране. С 1983 по 2005 год она была почетным президентом союза ортопедов. Также возглавляла лихтенштейнский Красный крест.

Напомним

Умер украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.