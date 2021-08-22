В Нигерии боевики похитили более 75 человек

КИЕВ. 22 августа. УНН. Вооруженные лица похитили не менее 75 человек из села на северо-западе Нигерии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Поток похищений сорвал все усилия сил безопасности по пресечению преступлений, часто осуществлялись с целью выкупа, и стал вызовом для правительства президента Мухаммаду Бухари.

Количество людей, похищенных из села Рини, превышает 75, подтвердил Алия Тунгар-Рини, житель общины на северо-западе Нигерии, в штате Замфара.

Хаба Абубакар, также житель села Рини, сказал, что боевики похитили более 80 человек, которые, по его словам, пришли в черной одежде на более чем 50 мотоциклах.

Напомним

Полиция и государственные органы в конце июля способствовали освобождению 100 человек, в том числе женщин, детей и кормящих матерей, которые были похищены из их села на северо-западе Нигерии.

В Нигерии исчезли без вести 150 студентов после нападения боевиков на школу в штате Кадуна в Нигерии.