В Нью-Йорк приближается ураган: ввели режим ЧС

КИЕВ. 22 августа. УНН. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил в регионе режим чрезвычайного положения из-за урагана "Генри". Об этом сообщает пресс служба губернатора, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что ураган “Генри” достигнет суши на Лонг-Айленде в воскресенье. Шторм, который приблизится к суше, повлияет на прибрежные районы с опасным штормовым всплеском, а также сильной количеством осадков, опасными условиями прибоя и распространенными отключениями электроэнергии.

Внутренние местности, включая округа Вестчестер и районы штатов Северная часть штата, также могут пострадать от обильных осадков и сильного ветра. В Пресс-служба губернатора отметили, что для борьбы с ураганом задействуют 500 военнослужащих Национальной гвардии.

Губернатор Куомо также просит президента Байдена объявить предварительное объявление чрезвычайной ситуации. Эта федеральная декларация уполномочивает Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям предоставлять чрезвычайные защитные меры, включая прямую федеральную помощь жителям Нью-Йорка, после “Генри” и его последствий.

Напомним

Ураган “Грейс” обрушился на Мексику с проливными дождями, привело сильные наводнения, которые унесли жизни по меньшей мере восьми человек.