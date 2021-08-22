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Биткоин вырос до отметки почти 50 000 долларов

Биткоин вырос до отметки почти 50 000 долларов

КИЕВ. 22 августа. УНН. Стоимость биткойнов приближается к рекордной отметки 50 000 долларов, поскольку продолжает расти. Пр это пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Криптовалюта достигла 49 704 долларов. Это самая высокая сумма с 16 мая. Его ралли преодолевает редкое совпадение технических препятствий, включая апрельский минимум около 47 000 долларов и кластер Фибоначчи и Ичимоку между 47 000 и 48 000 долларов.

Исполнительный директор криптобиржи CEX.IO Константин Анисимов отметил, что “ралли цен еще не свидетельствует о значительном скачок”, однако, если больше покупателей пойдет навстречу, чтобы поднять стоимость криптовалюта выше уровня 50 тыс. Долларов, “может начаться неистовство, чтобы направить цену до среднесрочной цели 55000 долларов ”.

Напомним

Сальвадор стал первой страной, которая приняла биткоин в качестве законного платежного средства. Хакеры из Anonymous “объявили войну” Маск через влияние на биткоины.

Источник: УНН
Теги: биткоин
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