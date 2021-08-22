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Для эвакуации граждан США вернули в Кабул своего посла

Для эвакуации граждан США вернули в Кабул своего посла

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Кабул вернулся бывший посол США в Афганистане Джон Басс. Такое решение приняло правительство США, информируют в американском посольстве в Кабуле, пишет УНН.

Цитата

"Правительство США был и остается приверженным Афганистана. Посол Джон Басс недавно вернулся в Кабул, чтобы помочь с переселением тысяч граждан США, афганцев и его бывших коллег", - говорится в сообщении.

Напомним

Потенциальные угрозы Исламского государства против американцев в Афганистане заставляют американские военные разрабатывать новые способы доставку эвакуированных в аэропорт в Кабуле. США и Германия просят своих граждан в Афганистане избегать поездок в аэропорт Кабула.

Источник: УНН
Теги: США, посол, Кабул
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