Для эвакуации граждан США вернули в Кабул своего посла

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Кабул вернулся бывший посол США в Афганистане Джон Басс. Такое решение приняло правительство США, информируют в американском посольстве в Кабуле, пишет УНН.

Цитата

"Правительство США был и остается приверженным Афганистана. Посол Джон Басс недавно вернулся в Кабул, чтобы помочь с переселением тысяч граждан США, афганцев и его бывших коллег", - говорится в сообщении.

The US government has been and remains committed to #Afghanistan . Amb. John Bass recently returned to Kabul to assist with the relocation of 1000s US citizens, Afghan nationals, & his former colleagues. pic.twitter.com/6y19DBf3O6