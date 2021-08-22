Почти 4 тысячи человек Великобритания эвакуировала из Афганистана

КИЕВ. 22 августа. УНН. Великобритания эвакуировала из Кабула почти 4 000 афганских и британских граждан. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.

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По данным Министерства обороны, с 13 августа благодаря операциям Великобритании во время операции “Питтинг” были спасены примерно 3821 человек, в том числе 1323, которые попали в Великобританию.

Сюда входят работники посольства, граждане Великобритании и лица, имеющие право по программе Афганской политики перемещения и помощи (ARAP).

Тем не менее, нарастает опасение, что не все эвакуированы смогут покинуть страну, как американские войска покинут ее 31 августа.

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Министерство обороны США заявило, что “приоритетной задачей” максимально быстрое и безопасное извлечение всех лиц, имеющих право “, совместно с США и” пока ситуация с безопасностью позволяет “.

Однако министр обороны Бен Уоллес заявил, что “ни одна нация не сможет вывести всех” из Афганистана.

Напомним

Страны G7 призвали “Талибан” провести безопасную эвакуацию из Афганистана. Великобритания примет около 20 тыс. Беженцев из Афганистана.